Сумчане пикетировали городской совет, протестуя против повышения коммунальных тарифов

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия держали плакаты: «Пусть правительство воюет с Путиным, а не с украинцами!», «Долой олигархов! Свободу народу!», «Требуем немедленно снизить тарифы!», «Тарифы растут – молчать не можем!», «Украинский газ – Украине!». Также часть людей принесла на митинг новые платежки за коммунальные услуги.

Городской голова Сум Александр Лысенко вышел к пикетчикам и заверил, что будет совместно с ними бороться против роста цен.

«Вы знаете, что некоторые тарифы устанавливаем мы, а некоторые – в Киеве. В Сумах мы стараемся удерживать тарифы. Например, стоимость вывоза мусора у нас самая маленькая среди областных центров государства. А вот влиять на киевских чиновников мы не имеем полномочий», – подчеркнул мэр.

Он подчеркнул, что считает маленькой победой уменьшение норм потребления газа и определения норматива потребления тепла, который был в два раза завышен. Кроме того, согласно распоряжению городского головы, в Сумах будет работать комиссия по проверке теплоснабжающих предприятия «Сумытеплоэнерго», а на сессиях городского совета депутаты неоднократно принимали обращения к столичным чиновникам с требованиями урегулировать ситуацию с коммунальными тарифами, сказал Лысенко.

Читайте такжеДепутаты хотят запретить тарифы на ЖКУ ниже экономически обоснованныхСвои требования, адресованные президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Арсению Яценюку, пикетчики изложили в резолюции.

«Мы, участники акции, заявляем, что сегодняшнее положение вещей, связанное с колоссальным ростом цен на коммунальные услуги и энергоносители, является неприемлемым. Констатируем, что с 1 апреля газ подорожал в шесть раз, цены на электроэнергию увеличились на 25-30%, тариф на тепло вырос на 72%, выросли тарифы на холодную воду и централизованное снабжение горячей воды для населения», – говорится в резолюции.

Резолюцию митинга активисты передали руководству Сумской облгосадминистрации.

Организаторами митинга выступила областная организация ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, Сумской областной совет с целью снижения социальной напряженности просит президента Украины, Верховную Раду и правительство установить экономически обоснованные тарифы на энергоносители. Соответствующее решение было принято 25 июня.