Выступление Порошенко в Николаеве (прямая трансляция)

Выступление Президента Украины Петра Порошенко в Николаеве в рамках рабочей поездки в Николаевскую область состоится сегодня, 21 июля.

Во время рабочей поездки планируется визит главы государства в один из крупнейших тренировочных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ) – полигона "Широкий Лан", где проходят обучение мобильные и десантные части украинской армии. Читайте такжеПорошенко назначил командующего Воздушных сил ВСУ Там Петр Порошенко проведет встречу с личным составом ВСУ. Трансляция: UΛ:Первый

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