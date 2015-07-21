Выступление Порошенко в Николаеве (прямая трансляция)
13:20, 21 июля 2015Политика
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Выступление Президента Украины Петра Порошенко в Николаеве в рамках рабочей поездки в Николаевскую область состоится сегодня, 21 июля.
Во время рабочей поездки планируется визит главы государства в один из крупнейших тренировочных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ) – полигона "Широкий Лан", где проходят обучение мобильные и десантные части украинской армии.
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Там Петр Порошенко проведет встречу с личным составом ВСУ.
Трансляция: UΛ:Первый
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