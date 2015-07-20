Президентский рейтинг Порошенко за 5 месяцев упал на 8% - опрос

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН заведующий отделом Киевского международного института социологии (КМИС Антон Грушецкий.

При этом, по его словам, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко отдали бы свои голоса 25,6% респондентов.

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Как сказал Грушецкий, в марте за Порошенко готовы были проголосовать 35,1% опрошенных, а за Тимошенко - 11,6%.

Олега Ляшко и Анатолия Гриценко поддержали по 8,5% респондентов, Андрея Садового - 7,9%, Дмитрия Яроша - 5,7%, Юрия Бойко - 4,4%, Ольгу Богомолец - 2,6%, Арсения Яценюка - 2,4%, Олега Тягнибока - 2,2%, Виталия Кличко - 1,3%, Татьяну Чорновол - 0,6%, Викторию Сюмар - 0,4%, Оксану Сыроед - 0,2%, других кандидатов в общем - 2,9%.

Опрос проводился с 27 июня по 9 июля Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом личного интервью было опрошено 2 тыс. 44 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются украинскими властями.