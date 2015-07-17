В Раде созданы межфракционные объединения "Контрабанда-стоп" и "Юг Украины"
15:06, 17 июля 2015Политика
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В Верховной Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Контрабанда-стоп" и "Юг Украины".
В парламенте созданы 2 межфракционных объединения / Фото УНИАН
Об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
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Он отметил, что председателем объединения "Контрабанда - стоп" избрали народного депутата от "Народного фронта" Игоря Гузя, а сопредседателями объединения "Юг Украины" - народного депутата от "Народного фронта" Павла Унгуряна и депутата от "Блока Петра Порошенко" Андрея Гордеева.
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