В Раде созданы межфракционные объединения "Контрабанда-стоп" и "Юг Украины"

15:06, 17 июля 2015
Политика
339 0

В Верховной Раде созданы межфракционные депутатские объединения "Контрабанда-стоп" и "Юг Украины".

Фото УНИАН

Об этом в сессионном зале объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Читайте такжеВ Раде создали два межфракционных объединения, которые возглавил Ярош

Он отметил, что председателем объединения "Контрабанда - стоп" избрали народного депутата от "Народного фронта" Игоря Гузя, а сопредседателями объединения "Юг Украины" - народного депутата от "Народного фронта" Павла Унгуряна и депутата от "Блока Петра Порошенко" Андрея Гордеева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter