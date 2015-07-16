Война с контрабандой: на Закарпатье от службы отстранили 260 пограничников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы, пресс-секретарь Олег Слободян.

Читайте такжеПрезидент пообещал полную "перезагрузку" в пограничных отрядах на Закарпатье

«Государственная пограничная служба отмечает, что курс на пресечение преступной деятельности на государственной границе и преодоление коррупции неотвратим, и в дальнейшем меры по противодействию злоупотреблениям среди персонала будут только ужесточаться», - подчеркнул Олег Слободян.

При этом он сообщил, что с целью ликвидации коррумпированных связей среди руководящего состава регионального управления и среднего звена пограничных подразделений в Закарпатской области было принято ряд кардинальных кадровых решений.

В частности, Олег Слободян отметил, что для дальнейшего противодействия контрабанде в Закарпатье назначен новый начальник Западного регионального управления, заменены первый заместитель и заместитель начальников регионального управления по оперативно-розыскной работе, сняты начальники Мукачевского и Чопского пограничных отрядов и девять их заместителей.

Кроме того, были смещены с должности 14 начальников отделов пограничной службы и 260 военнослужащих по контракту.

Помощник председателя Государственной пограничной службы сообщил, что по материалам управления внутренней безопасности инициировано 91 служебное расследование.

Также, по словам Олега Слободяна, украинские пограничники, начав совместные действия с венгерскими коллегами, выявили факты задержания смежной стороной почти 400 ящиков сигарет.

По результатам служебных расследований в единый реестр досудебных расследований внесено сообщение об 11 уголовных нарушениях, совершенных 15 пограничниками.

В частности, 15 июля по подозрению в совершении преступления был взят под стражу сроком до двух месяцев бывший начальник Черновицкого пограничного отряда. Продолжаются следственные действия.