СМИ: Генпрокуратура просила арестовать прокуроров-коррупционеров, а не выпускать под залог

Об этом сообщает ТСН.

В документах говорится, что следователи ГПУ, которые расследуют дело "бриллиантовых" прокуроров, просили для всех подозреваемых одинаковую меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн первому заместителю прокурора Киевской области Корнийцю.

Ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн первому заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакину.

Гражданскому лицу, которая была задержана вместе с Шапакиным и Корнийцом - Валерию Гибаленко Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3 млн 200 тыс. грн.

Шапакин и Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля.

По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а в заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.