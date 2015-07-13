Украина и Канада вскоре могут подписать соглашение о зоне свободной торговли - Яценюк

Об этом после встречи с министром иностранных дел Канады Робертом Николсоном сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает ZN.ua.

"Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Нам закрыла Россия свой рынок для промышленных товаров, Канада нам откроет свой рынок для украинского машиностроения и украинских индустриальных товаров", — заявил премьер Украины Арсений Яценюк в программе "10 минут с премьер-министром".

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"Мы ожидаем, что завтра в Украину приедет основной переговорщик из Канады относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Надеюсь, что переговоры будут продвигаться в направлении подписания соглашения", – добавил также Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 13 июля, Яценюк с правительственной делегацией посетит Соединенные Штаты Америки для участия в первой инвестиционной конференции Украина-США. Во вторник, 14 июля, Яценюк будет находиться с рабочим визитом в Канаде, где встретится с премьер-министром страны Стивеном Харпером. В среду, 15 июля, состоится рабочий визит главы украинского правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.