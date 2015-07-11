Яценюк на следующей неделе посетит США, Канаду и Великобританию

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк осуществит рабочие визиты в США, Канаду и Великобританию.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

В сообщении отмечается, что в понедельник, 13 июля, Яценюк с правительственной делегацией посетит Соединенные Штаты Америки для участия в первой инвестиционной конференции Украина-США. Запланированы также встречи главы правительства Украины с руководством США.

Во вторник, 14 июля, Яценюк будет находиться с рабочим визитом в Канаде, где встретится с премьер-министром страны Стивеном Харпером. Во время встречи речь пойдет, в частности, о перспективах подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

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В сообщении сказано, что в среду, 15 июля, состоится рабочий визит главы украинского правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Состоится встреча Яценюка с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, в ходе которой планируется обсудить пути усиления сотрудничества двух стран в сфере торговли и возможности привлечения британских инвестиций в украинскую экономику.