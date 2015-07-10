Чалый: Украине предоставляют оружие более чем 10 стран Европы

Об этом в интервью ZN.UA заявил посол Украины в США Валерий Чалый. "Мы оружие получаем, в том числе и летальное, и никто суверенной Украине не может этого запретить. Другое дело, что не принято афишировать перечень стран, но это более десятка государств только из Европы. У нас с ними разный уровень военно-технического сотрудничества, и на данном этапе оно развивается", - сказал Валерий Чалый.

Читайте такжеУкраина расчитывает получить "хотя бы тысячу" ПТРК Javelin в случае наступления России - Чалый

Кроме того, по словам посла, в США есть широкая поддержка идеи предоставить Украине больше оружия. Валерий Чалый сообщил, что Украина уже сейчас получает от США, в частности, средства связи, приборы ночного видения, медицинское оборудование, контрбатарейные радары, бронированные боевые машины, роботизированные системы, в том числе разминирования, данные космической разведки.