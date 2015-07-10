Порошенко ввел Грицака в состав СНБО

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства №410/2015 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины", размещенном на официальном сайте президента.

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В частности, президент постановил, "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Грицака, выведя из состава этого Совета Валентина Наливайченко".

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада поддержала внесенное президентом представление оназначении Грицака на должность председателя СБУ.

18 июня Верховная Рада по представлению президента уволила Наливайченко с должности председателя СБУ.