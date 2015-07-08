Порошенко анонсировал встречу со странами-соседями Украины по вопросу совместных пунктов пропуска

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов в Одессе.

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"17-го числа соответствующие украинские чиновники - главы Фискальной службы, Государственной пограничной службы, министр иностранных дел - проведут консультации со странами, которые граничат с Украиной: Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, и мы вводим общий график, когда... пограничники совместно выходят на контроль, а таможенники совместно принимают пакет документов и оформляют как экспорт из ЕС, так и импорт в Украину", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Петр Порошенко заявил об активной работе Украины по организации деятельности совместных пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза: Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией.