Московский суд признал законным арест завода Roshen в Липецке

Таким образом суд отклонил жалобу представителя компании, а решение Басманного суда вступило в законную силу, сообщает Крым.Реалии.

В конце апреля стало известно, что Следственный комитет России наложил арест на имущество «Липецкой кондитерской фабрики Roshen».

Читайте такжеКорпорация Roshen Порошенко вышла на польский рынокКак сообщила пресс-служба корпорации Roshen, арест наложили на основании постановления Басманного районного суда Москвы от 16 апреля 2015 года, наложение ареста на имущество лишает компанию возможности распоряжаться этим имуществом до 13 сентября 2015 года.

В корпорации Roshen отмечают, что общая стоимость имущества, на которое наложен арест, составляет 2 миллиарда рублей, что абсолютно не сопоставимо с предварительно выдвинутой налоговой претензией в рамках возбужденного уголовного дела в размере 180 миллионов рублей.

1 апреля сообщалось об обысках и блокировании работы фабрики Roshen в Липецке.