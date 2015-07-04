Саакашвили: в Одесской ОГА у иностранных инвесторов требуют "откат" за вложение инвестиций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня вечером во время встречи с руководителями управления взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работы, предотвращения и выявления коррупции, а также отдела внутреннего аудита.

Об этом глава ОГА сообщил, комментируя «бездеятельность чиновников администрации», которые ему доложили, что, в частности, в работе департамента экологии и природных ресурсов выявлены лишь незначительные нарушения.

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«Недавно говорил с инвесторами, которые жалуются на экологический департамент. Идет речь о 880 млн долл инвестиций в Одессу. Мы не говорим не о пляже, а о месте во внутренней части города... Им не дают разрешение и совершенно прозрачно намекают на взятку. И это (разрешение – УНИАН) не выдается без каких-либо объяснений уже длительное время», - заявил Саакашвили.

руководитель области акцентировал, что называть работу департамента «с некоторыми недостатками – мягко говоря, неправда, мы говорим о катастрофе».

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Саакашвили, в Одесском регионе без взяток невозможно получить земельный участок и разрешение на строительство. Об этом он заявил, заслушав доклады о проделанной работе вышеназванных подразделений, руководители которых заявили, что серьезных нарушений в структурах, которые ими проверяются, не выявлено.

Также, в регионе за якобы строительство дорог деньги «закатываются в асфальт», а в ужасном состоянии дорог он убедился лично, когда посещает районы области.