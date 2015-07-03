Порошенко надеется, что Рада через две недели проголосует изменения в Конституцию

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Украина”.

“Я надеюсь, что Верховная Рада за две недели найдет в себе силы проголосовать за имплементацию этих конституционных изменений, Конституционный суд одобрит их, и мы можем на осень выйти на изменения в Конституции, которые будут революционными”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 26 июня Конституционная комиссия утвердила проект изменений к Основному Закону в части децентрализации.

Изменениями, в частности, предусмотрено, что систему административно-территориального устройства составляют административно-территориальные единицы: общины, районы, регионы.

Исполнительную власть в областях и районах, Киеве и Севастополе будут осуществлять префекты, которых назначать и увольнять будет президент по представлению Кабинета министров.

Президент Петр Порошенко уже зарегистрировал в Верховной Раде проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).