В Раде требуют рассмотреть вопрос об отставке главы Минздрава Квиташвили

За 7 месяцев работы в качестве главы Минздрава министр дискредитировал себя и не справился с поставленными задачами.

«В сфере здравоохранения до сих пор не начата закупка лекарств по государственным программам. Это касается препаратов для больных ВИЧ/СПИД (поставлен только один препарат - «Ламивудин», хотя для схемы лечения нужны несколько) и больных гипертонией (МЗ остановило пилотный проект по лечению гипертонии, что оставило без лекарств 3 млн украинцев)», - объясняет депутат группы «Партия «Возрождение» Андрей Шипко.

Такая же ситуация с медицинскими изделиями. По его словам, из 300 необходимых стандартов, без которых невозможно будет провести оценку соответствия медицинского изделия, а значит и допустить его на рынок Украины, МОЗ утвердил лишь 51. С таким подходом с отечественного рынка вскоре могут исчезнуть даже шприцы.

Бездействие Квиташвили не только разрушает систему здравоохранения Украины, а и угрожает с 1 января 2016 оставить без финансирования тысячи украинских больниц. Именно поэтому затягивать процедуру увольнения главы Минздрава нельзя. «Партия «Возрождение» требует немедленно включить постановление об увольнении Министра здравоохранения (№ 2864) в повестку дня, и наконец рассмотреть ее.