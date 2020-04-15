Представлен новый руководитель прокуратуры Днепропетровской области

Нового прокурора Днепропетровской области представил коллективу заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца.

В Днепре представили нового руководителя прокуратуры Днепропетровской области - старшего советника юстиции Александра Панченко.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, представил коллективу прокуратуры Днепропетровской области нового руководителя заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца.

Он подчеркнл необходимость слаженной и эффективной работы всех правоохранительных органов региона.

В свою очередь, Панченко отметил, что сосредоточит внимание на координации работы правоохранительных органов области, а также на выполнении задач на приоритетных направлениях - борьбе с коррупцией, противодействии преступлениям в бюджетной сфере, а также прекращении давления на бизнес.

Также коллективу органов прокуратуры Днепропетровской области представили новоназначенных заместителей прокурора области Елену Куренную и Сергея Бижко.

Справка: Александр Панченко, старший советник юстиции, работает в органах прокуратуры с 2001 года. Занимал руководящие должности, в том числе в аппарате прокуратуры области. Перед назначением на должность прокурора Днепропетровской области был руководителем Павлоградской местной прокуратуры.

Елена Куренная, старший советник юстиции, работает в органах прокуратуры с 1996 года. Перед назначением занимала должность начальника отдела ювенальной юстиции прокуратуры области.

Сергей Бижко, старший советник юстиции, работает в органах прокуратуры с 1998 года. Перед назначением занимал должность первого заместителя руководителя Днепропетровской местной прокуратуры №4.