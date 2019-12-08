В Днепре прошла акция протеста "Красные линии для Зеленского" (фото)

На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.

В Днепре возле здания облгосадминистрации провели акцию протеста «Красные линии для Зеленского». На нее собрались около трех сотен человек с национальной символикой.

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По словам участников, их цель – напомнить власти о «красных линиях» – требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать. Люди замечали, что собрались сами, скоординировав свои действия в соцсетях, пишет “Радио Свобода”.

Среди требований участников акции был отказ от любых компромиссов в отношении унитарности государства, ее европейского и евроатлантического курса, запрет выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственным рубежом.

Участники акции в Днепре почтили минутой молчания память погибших во время пожара в Одессе, а также бахмутского волонтера Артема Мирошниченко. Они потребовали от властей объективного расследования дела о его гибели.

Напомним, встреча «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.

Владимир Зеленский и Владимир Путин 9 декабря в Париже впервые встретятся лично, ранее они общались только по телефону.