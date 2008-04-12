Модернизация Компартии предполагает омоложение профессиональных коммунистов

Секретарь Коммунистической партии Украины, народный депутат Игорь АЛЕКСЕЕВ заявляет, что в КПУ в ближайшее время начнется "модернизация".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Модернизация партии необходима, и мы ее начнем в ближайшие дни, однако она не означает отхода от принципиальных положений, на которых базируется наша идеологическая позиция", - сказал И.АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, КПУ будет модернизироваться с точки зрения требований современности.

"Мы не ретрограды, мы, может, коммунисты, являемся большими патриотами за тех, кто бегает, простите, в этих вышивках, но ничего для страны не делает и откровенно работает на интересы другого государства", - заявил депутат.

И.АЛЕКСЕЕВ отметил, что модернизация партии будет предусматривать “омоложение” КПУ, подготовку кадрового резерва, молодых людей, которые на профессиональной основе будут работать в партии.

"Это будет предусматривать изменения в информационной сфере, однако речь не будет идти о том, что КПУ превратится в какую-то единую левую партию, которая сегодня создана, к сожалению, нашими коллегами в европейских странах и которая фактически вживлена в структуру Евросоюза", - подчеркнул И.АЛЕКСЕЕВ.

По его словам, не "может партия называться левой и защищать интересы абсолютного большинства граждан и, в то же время, финансироваться из бюджета Евросоюза. И обусловлено в уставе этой партии, что если ее действия будут признаны Советом министров ЕС не отвечающими требованиям, то она будет просто запрещена".

"Такой партией КПУ никогда не будет", - отметил депутат.