Подозрение Стерненко будет в любом случае - генпрокурор

По словам Венедиктовой, вопрос заключается лишь в квалификации дела: умышленное убийство или умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который смертельно ранил нападавшего, будет предъявлено в любом случае.

Об этом она сообщила в интервью «Украинской правде».

«Относительно Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите. Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно, а не генеральный прокурор», - заявила она.

По словам Венедиктовой, дело Стерненка для нее как генерального прокурора является резонансным учитывая то, что оно касается защиты активистов.

«А будет ли подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится? Вопрос квалификации», - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 2018 на общественного активиста Сергея Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности, участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2020 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства о нападениях в Одессе на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство по трем уголовным производствам о нападениях на Стерненко, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

Так, по одному из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. По другому уголовному производству расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. По уголовному производству по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.