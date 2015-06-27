Шокин прокомментировал критику Саакашвили в адрес его падчерицы-прокурора Горностаевой

Об этом сообщают Українські новини.

"Саакашвили с эмоциональным темпераментом. Я с ним разговаривал по поводу его высказываний, и мы пришли к согласию, что огульные обвинения любого сотрудника прокуратуры недопустимы. Мы с ним договорились, что если у него будут конкретные факты, либо "крышевание" щебня, как он говорил, либо другие незаконные действия, то будут передавать их мне. У нас, как я уже говорил, создано специальное подразделение, которое будет все это проверять. На данный момент ко мне каких-либо конкретных фактов касательно сотрудников прокуратуры от него не поступало", - сказал Шокин.

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Кроме этого, по словам генпрокурора, деятельность его падчерицы-прокурора Горностаевой, которую критиковал Саакашвили, не проверяют.

"Она не может проверяться, так как для проверки нужны конкретные факты незаконной деятельности. Саакашвили не предоставлял мне никаких доказательств против нее. Касательно Горностаевой я могу сказать следующие - по ее искам государству возвращено более 160 млн гривен. А сумма на которую она заявила исков составляет более 400 млн гривен. Фактически все иски были удовлетворены, а значит и обоснованы", - отметил Шокин.