Зеленский подписал закон, призванный предотвратить срыв питания военных

Закон позволяет Минобороны и МВД продлевать действие заключенных в 2019 году договоров на питание.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих (№ 3254).

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Как указано в карточке закона на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента сегодня, 1 апреля.

Этим законом Верховная Рада разрешила Министерству обороны и Министерству внутренних дел продлевать действие договоров, заключенных в 2019 году, с целью недопущения срывов питания военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, 30 марта за принятие в целом закона проголосовали 302 народных депутата.

Законопроект дополняет закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" статьей 17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны и МВД возможность продления в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих сил безопасности и обороны.

Напомним, 18 марта на заседании правительства первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что компании-победителя торгов отказались предоставлять услуги питания военнослужащим через введенные ограничительные меры. В связи с этим он предложил разрешить компаниям предоставлять услуги по питанию военных в 2020 году по договорам 2019 года. Руснак предложил принять соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год.

26 марта в Министерстве обороны заверили, что все военнослужащие бесперебойно обеспечиваться питанием.