В Минобороны уверяют, что все военнослужащие бесперебойно будут обеспечиваться питанием

16 марта компания-победитель торгов по организации питания личного состава небоевых частей Вооруженных сил отказалась заключать договоры, ссылаясь на ограничительные меры по противодействию распространения коронавируса. Однако Министерство обороны договорилось с действующими поставщиками питания в упомянутые воинские части о продолжении поставок.

В Министерстве обороны уверяют, что все военнослужащие бесперебойно будут обеспечиваться питанием.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении заместителя министра обороны Украины Алексея Марценюка об обеспечении непрерывности питания ВС Украины.

«Во-первых, ни о каком срыве питания Вооруженных сил Украины речь не идет.

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Действительно, 16 марта имела место непростая ситуация, когда компания-победитель торгов по закупке услуги организации питания для небоевых частей Вооруженных сил отказалась заключать соответствующие договоры, ссылаясь на пандемию коронавируса, в том числе», - сказано в заявлении.

Марценюк заметил, что эта ситуация поставила под угрозу питание около 250 небоевых частей ВСУ (около 30% от всего состава). Однако в результате экстренно принятых мер Министерством обороны была достигнута договоренность с действующими поставщиками питания в упомянутые воинские части о продолжении поставок. Также при поддержке Кабинета министров внесен законопроект о продлении договорных отношений с действующими поставщиками, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Вместе с тем Марценюк заявил, что необходимости обеспечивать питание военнослужащих силами местных органов исполнительной власти нет.

«Действительно, 18.03.2020 г. по инициативе заместителя Офиса президента Украины в местные органы исполнительной власти были отправлены письма с указанием быть готовыми при необходимости обеспечивать воинские части пищевыми продуктами», - отметил он.

При этом Марценюк указал, что в Минобороны считают, что потребности в таких мерах нет, и они не предвидятся.

«Но, осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих Минобороны и Тыл ВС Украины довели до командиров соответствующих воинских частей алгоритм действий по взаимодействию с органами местной власти в случае наступления таких экстренных, хотя и маловероятных, ситуаций», - добавил замминистра.

В то же время он напомнил, что Вооруженные силы Украины планово переходят на новую качественную систему питания по каталогу продуктов, и ни о каком возвращении к старым "схемам" не может быть и речи.

«Действительно, не все части Вооруженных сил перешли на питание по каталогу, как планировалось, в связи с необходимостью введения не менее 4000 дополнительных небоевых должностей, что затруднено из-за завышенной штатной численности ВСУ», сказал Марценюк.

Вместе с тем он отметил, что с 1 марта все без исключения боевые воинские части Вооруженных сил Украины питаются по каталогу продуктов. Речь идет о более 30 частях, перешедших на каталог в этом году, и около 70 частей уже питались по каталогу раньше. Вместе это около 70% военнослужащих, имеющих право на бесплатное питание.

«Остальные части - так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты и займет время примерно до конца лета», - уточнил замминистра.

По его словам, в Минобороны прогнозируют, что, начиная с осени, все воинские части (боевые и небоевые) будут питаться по каталогу. Отличие между ними будет только в том, кто готовит пищу и обслуживает в столовой.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на заседании правительства первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что компании-победительницы торгов отказались предоставлять услуги питания военнослужащим из-за введенных ограничительных мер.

В связи с этим он предложил разрешить компаниям предоставлять услуги по питанию военнослужащих в 2020 году по договорам 2019 года.

Руснак предложил принять соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год.