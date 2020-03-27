Президент Украины напомнил, что соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада может работать дистанционно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в комментарии журналистам.

Зеленский отметил, что в понедельник должно состояться внеочередное заседание, и при этом добавил, что это будет не последнее внеочередное заседание.

Президент напомнил, что соответствующий законопроект (о работе парламента дистанционно) зарегистрирован в Верховной Раде.

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Как сообщал УНИАН, 23 марта в Верховной Раде предложили временно, в течение 60 дней, допустить возможность проведения пленарных заседаний и заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференции.

Это предусмотрено проектом закона «Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады и заседаний комитетов Верховной Рады в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (регистрационный №3250).