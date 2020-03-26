Кличко о VIP-палатах: первые лица должны иметь "определенные условия", но Зеленский готов отказаться

Мэр столицы заявил, что распоряжение об обустройстве "особых" палат в больницах было сделано во исполнение приказов, которые он не может не выполнять.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение об обустройстве в больницах «якобы, VIP-палат для депутатов и других чиновников» было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте.

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«Документы с грифом «для служебного пользования». В них речь идет о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана. Речь о том, что на случай заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия – отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине», – написал мэр столицы.

При этом Кличко сообщил, что разговаривал по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским, и он «готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь»: «Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны».

Ранее УНИАН сообщал, что Кличко сначала пытался опровергнуть информацию о распоряжении о создании VIP-палат в больницах, но сам ее и подтвердил.