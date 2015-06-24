Пограничники зафиксировали в небе над оккупированным Крымом полет российских штурмовиков Су-25

Пограничники зафиксировали в небе над Крымом полет трех российских штурмовиков Су-25 и вертолета на линии государственной границы возле Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Украинские пограничные наряды заметили полет трех российских самолетов Су-25 на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и еще 1 российский вертолет двигался вдоль украинско-российской границы напротив Черниговской области», - отметил он.

«Вчера в зоне АТО было зафиксировано 7 пролетов беспилотников», - добавил Лысенко.