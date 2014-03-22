В Крыму российские штурмовики захватили корабль "Славутич"

Об этом со ссылкой на источники в Севастополе сообщил на своей странице в Фейсбук глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

"Источники из Севастополя сообщают, что после двухчасового штурма силами самообороны Крыму и спецподразделений ВС РФ корабль управления Славутич захвачен", - сказано в сообщении.

Читайте такжеРоссияне захватили единственную украинскую подводную лодкВ частности, российские штурмовики были вооружены боевым оружием, а оборону корабля прорвали, высадившись на борт из буксиров.

Личный состав корабля сошел на берег, пострадавших среди членов экипажа нет.