В Крыму российские штурмовики захватили корабль "Славутич"
23:07, 22 марта 2014Политика
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Военизированные отряды крымских сепаратистов и служащих российской армии после двухчасового штурма захватили корабль ВМС Украины "Славутич".
Россияне захватили Славутич
Об этом со ссылкой на источники в Севастополе сообщил на своей странице в Фейсбук глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
"Источники из Севастополя сообщают, что после двухчасового штурма силами самообороны Крыму и спецподразделений ВС РФ корабль управления Славутич захвачен", - сказано в сообщении.
Читайте такжеРоссияне захватили единственную украинскую подводную лодкВ частности, российские штурмовики были вооружены боевым оружием, а оборону корабля прорвали, высадившись на борт из буксиров.
Личный состав корабля сошел на берег, пострадавших среди членов экипажа нет.
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