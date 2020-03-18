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В Конституционном суде оспорили закон о реформе прокуратуры

20:28, 18 марта 2020
Политика
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В КСУ обжаловали закон о реформе прокуратуры / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Речь идет о законе "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" от 19 сентября 2019 года.

"Субъект права на конституционное представление отстаивает позицию, что принятие оспариваемого Закона "обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, ввело дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статус прокуроров"", - сообщили в суде.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла президентский Закон о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры.

Законом "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет (ранее - имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет).

Также устанавливается, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ранее - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ранее - региональные прокуратуры); окружные прокуратуры (ранее - местные прокуратуры); Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.

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