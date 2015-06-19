Шокин сообщил о закрытии дела по "экоциду" на экс-заместителя главы ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.

"Как только Наливайченко заявил о том, что Даниленко причастен к сделкам и является совладельцем нефтегазовой фирмы БРСМ, нами было заведено уголовное производство по этим вопросам", - сообщил он.

"На сегодня точно установлено, что Даниленко не является ни соучредителем и никаких сделок не делал", - подчеркнул Шокин.

"Дело по так называемому "экоциду" закрыто, было возбуждено необоснованно. На сегодня вопросов к Даниленко у нас нет", - подчеркнул Шокин.

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Ранее тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко утверждал, что незаконную деятельность компании "БРСМ-Нафта", которая, по его словам привела к пожару на нефтебазе под Киевом, покрывал экс-заместитель генпрокурора Виталия Яремы Анатолий Даниленко.

Наливайченко заявлял о подозрении экс-заместителю генпрокурора еще в воскресенье, но не называл фамилии.

Вокруг заместителя Яремы Анатолия Даниленко разгорелся скандал о присвоении 140 гектаров государственных водоемов и его большого бизнеса осенью прошлого года. Его уволили из ГПУ вместе с Яремой в феврале этого года.