Financial Times: Украина меняет правительство в очень неудачное время

Эксперты советуют новому украинскому правительству позаботиться об укреплении макроэкономической стабильности на фоне падения глобальных рынков, эпидемии коронавируса и приближения немалых выплат по долгам.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит широкие перестановки в правительстве, которые будут включать замену нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука. Ожидается, что вопрос будет поставлен на голосование сегодня.

44-летний Денис Шмигань, который короткое время возглавлял администрацию в одной из западноукраинских областей, занял пост вице-премьер-министра в прошлом месяце. Теперь его называют главным претендентом на роль главы правительства, - пишет Financial Times.

На встрече за закрытой дверью во вторник вечером с партией «Слуга народа» Зеленский попросил свою политическую силу быстро проголосовать за кандидатуру Шмыгаля и других новых министров. События стали кульминацией нескольких разговоров в украинских СМИ о том, что украинский президент потерял доверие к Гончаруку, который стал самым молодым главой правительства за все годы.

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О неожиданном выборе Шмыгаля, регионального бизнесмена, о котором мало знают на украинской политической сцене, стало известно за считанные дни после переговоров Украины с миссией МВФ относительно одобрения программы поддержки на 5,5 миллиардов долларов. Эти деньги, а также миллиарды долларов помощи от ЕС и других западных доноров важны для экономического восстановления страны на фоне войны с силами России, которая длится уже шестой год. Однако Украина до сих пор не выполнила ключевое условие МВФ: принятие закона о платежеспособности банков, который бы не позволил бывшим владельцам закрытых или национализированных учреждений в ходе очистки сектора вернуть себе утраченное или требовать компенсацию от государства.

Источники рассказали Financial Times, что переговоры между Украиной и МВФ о законе в отношении банков продолжаются и на этой неделе.

«Нет никакого изменения в политике. Повестка дня реформ продвигается включительно с программой МВФ», - сказал собеседник издания, приближенный к Зеленскому.

«Зеленский – практичный человек. Он хочет, чтобы люди увидели результаты», - добавил он, отметив, что президента Украины тревожит темп, с которым правительство Гончарука проводит реформы.

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В 2017-2019 годах Шмыгаль работал исполнительным директором в энергетическом холдинге «ДТЭК», который принадлежит самому богатому украинскому олигарху Ринату Ахметову. Телеканалы миллиардера в последние недели транслировали лояльные сюжеты о администрации Зеленского.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер сказал, что Шмыгаль «был одним из самых лояльных к бизнесу председателей обладминистрации», когда руководил Ивано-Франковской областью с прошлого лета и до его присоединения к правительству в Киеве в начале 2020 года.

«Однако время, выбранное для перестановок в правительстве, вряд ли могло бы быть хуже для Украины. Ведь продолжается вспышка коронавируса, глобальные рынки падают, соглашения с МВФ нет, вторичный рынок держателей бондов становится болезненным, а впереди значительные выплаты по суверенным долгом», - сказал Гундер.

«Ключевым приоритетом для нового правительства должно стать укрепление макроэкономической стабильности, продолжение сотрудничества с МВФ и увеличение прямых иностранных инвестиций», - добавил он.