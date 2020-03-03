Стефанчук рассказал, зачем Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский придет в Верховную Раду на заседание по вопросам Кабмина.

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта обсудят ряд законодательных инициатив, а также заслушают отчет правоохранительных органов и Кабинета министров.

Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Громадське.

По его словам, глава государства предлагает рассмотреть шесть законодательных инициатив, две из которых связаны с обороной: "Это размещение иностранных войск в Украине, это вопрос учений, это разграничение внутренних вопросов, связанных с главным штабом и министерством обороны".

Будут говорить также о ратификации "важного для Украины" договора и введении нового принципа декларирования.

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Двумя основными вопросами Стефанчук назвал отчеты от правительства и правоохранительных органов.

«Вопросы, связанные с тем, чтобы все же дать оценку, куда мы идем, куда идет правительство, и послушать правоохранительные органы. И мы уже выстроили регламент, по которому будет это прослушивание», — уточнил он.

Также Стефанчук добавил, что глава государства будет присутствовать на этом заседании.

Как отмечает Украинская правда, накануне внеочередного заседания во вторник в 19:00 состоится заседание фракции "Слуга народа". На нее также придет Зеленский. Заседание должно состояться в здании парламента.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание парламента на среду, 4 марта, на 16:00. Как сообщили в Офисе президента, глава государства обратился к спикеру с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и Кабинета министров Украины.