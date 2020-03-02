В "Слуге народа" сравнили запуск телеканала для ОРДЛО и Крыма с атомной бомбой

Вещание нового телеканала началось с 1 марта.

Телеканал для оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет эффективно решать вопросы информационного обеспечения их жителей украинским контентом.

Такое мнение во время презентации телеканала сказал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это - наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал депутат.

Он также рассказал, какой будет риторика на новом телеканале.

"Конечно, никто не будет на этом канале говорить о "повстанцах", "гражданской войне", вместо "линии разграничения" называть ее "линией любви", российские танки называть "розовыми единорогами, которые приехали к нам с любовью из России", - отметил Потураев.

Читайте такжеВ сессионном зале Рады депутаты ОПЗЖ включили звуковой сигнал (видео)

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта началось вещание развлекательно-информационного телеканала для оккупированных территорий. По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью нового телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.