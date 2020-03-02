Пристайко: мы ожидаем большую делегацию из Ирана с новостями по сбитому самолету МАУ

Через несколько дней министры иностранных дел Украины, Канады, Британии и Афганистана проведут телефонный разговор во время которой обсудят расследование сбития в Иране самолета МАУ.

В ближайшее время в Украину прибудет делегация из Ирана, которая «привезет новости» по расследованию сбития самолета «Международных авиалиний Украины».

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

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«Мы с министром обсудили (расследование сбития украинского самолета в Иране - УНИАН), потому что мы как раз входим в эту группу пяти стран, граждане которых, к величайшему сожалению, погибли в катастрофе, и мы обсуждали, каким образом продвигаемся (в расследовании - УНИАН)», - рассказал он.

По словам Пристайко, за несколько дней в Украину с официальным визитом прибудет министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань и во время его визита министры проведут телефонный разговор вместе со своими британским и афганским коллегами, во время которой обсудят ход расследования.

Министр также отметил, что распространение коронавируса в Иране не помешало расследованию.

«Коронавирус не помешал проводить эту работу. У нас есть посольство на месте, есть контакты с иранской стороной. В ближайшее время мы ожидаем большую делегацию из Ирана, которая привезет новости, которые мы все ожидаем... И я думаю, что уже через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом происходит расследование, в частности, работа с «черными ящиками» и работа по компенсации», - отметил глава МИД.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в деле о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.