Пристайко допускает, что новый "куратор" боевиков от Кремля может продвигать идею федерализации Украины

Пристайко отметил, что Козак известен планом по Приднестровью, где было прекращено военное противостояние, но этот план никоим образом не способствовал реинтеграции Молдовы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что цель заместителя главы администрации российского президента Дмитрия Козака, который отвечает в Кремле за украинское направление, может быть направлена на федерализацию Украины.

Об этом глава МИД сообщил в интервью на телеканале «Украина 24».

Пристайко заметил, что Козак известен планом по Приднестровью, где было прекращено военное противостояние, но этот план никоим образом не способствовал реинтеграции Молдовы.

«Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас совершенно не устраивает», - подчеркнул Пристайко.

«Если Российская Федерация, ища компромисс, предлагает план Козака - его оригинальная версия нас не устраивает», - добавил он.

При этом, украинский министр отметил, что пока рано говорить, повлияет ли замена Владислава Суркова Дмитрием Козаком как ответственным в России за украинское направление на прекращение войны и мирное урегулирование на Донбассе.

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«Можно ожидать, что, действительно, в Российской Федерации тоже происходят изменения, и хотелось бы верить тем комментаторам, которые напоминают, что, возможно, «партия войны» уступила «партии мира», которую представляет вместо Владислава Суркова Дмитрий Козак. Как профессиональный дипломат я вообще не верю ничему, включая это, то есть, я не вижу достаточно оснований, чтобы сделать выводы о том, что к решению украинского вопроса подключилась партия мира. Когда мы это увидим, тогда мы сможем об этом говорить», - сказал Пристайко.

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Также он добавил, что ранее Козак не был подключен к Минским переговорам.

Как сообщал УНИАН, в январе появились сообщения об увольнении Суркова с должности помощника Путина. Сурков занимался «курированием политики в отношении Украины».

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «украинское направление» и вопрос «интеграции» курирует заместитель главы администрации президента Козак.

18 февраля президент России Владимир Путин официально уволил Суркова с должности своего помощника.