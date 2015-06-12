Попытки РФ перенять контроль над ядерными объектами в Крыму противоречат международному праву – МИД

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины в связи с размещенными на сайте МИД РФ выступлениями главы российской делегации, посла по особым поручениям Г.Берденникова во время очередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ 8 июня 2015 года.

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Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, в комментарии подчеркивается деструктивность и неправомерность позиции российской стороны, когда «представители российской дипломатии продолжают использовать свое участие в международных организациях различного направления не для осуществления конструктивного вклада в их работу, а для никчемных попыток узаконить аннексию АР Крым и г. Севастополь».

При этом отмечается, что «неправомерные действия со стороны России не имеют никаких правовых последствий для статуса Автономной Республики Крым как неотъемлемой части Украины», что было подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года.

В МИД подчеркивают, что «все ядерные объекты, установки и материалы, которые находятся на территории АРК и г. Севастополь, являются собственностью Украины», а их правовой статус, порядок эксплуатации, использования и обслуживания определены законодательством Украины, положениями Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.