Начальник маяка «Сарыч» написал открытое письмо Путину
Лещенко призывает положить конец оккупации
Начальник расположенного на Южном берегу Крыма маяка «Сарыч», который до сих пор используется гидрографической службой Черноморского флота России, Юрий ЛЕЩЕНКО в открытом обращении к Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ призывает на его встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО «положить конец оккупации украинских маяков и фактически бесплатной и безответственной эксплуатации собственности Украины».
Ю.ЛЕЩЕНКО в обращении, текст которого имеется в распоряжении корреспондента УНИАН, ставит перед В.ПУТИНЫМ ряд вопросов: «Считаете ли Вы допустимым пребывание воинских подразделений ЧФ РФ на территории Украины без договоров аренды вопреки Конституции Украины и ратифицированным Государственной Думой России базовым соглашениям о ЧФ и ЧФ РФ?»; «Считаете ли Вы допустимым незаконное в соответствии с международным правом содержания Черноморским флотом РФ украинских маяков и их оккупацию вместе с гражданами Украины, проживающими на территории маячных городков, подразделениями морской пехоты»; «Относите ли Вы такие действия, связанные с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и с грубыми нарушениями прав и свобод ее граждан, к государственной форме терроризма?».
Ю.ЛЕЩЕНКО подписал свое письмо следующим образом: «Начальник оккупированного маяка «Сарыч», который не имеет доступа к его обслуживанию».
Ю.ЛЕЩЕНКО был назначен начальником маяка несколько лет назад, после появления постановления Кабинета Министров от 1998 года о переподчинении всех навигационно-гидрографических объектов в Крыму Государственному предприятию «Госгидрография» Министерства транспорта Украины. Фактически маяком руководит представитель ЧФ РФ.