Начальник маяка «Сарыч» написал открытое письмо Путину

Начальник расположенного на Южном берегу Крыма маяка «Сарыч», который до сих пор используется гидрографической службой Черноморского флота России, Юрий ЛЕЩЕНКО в открытом обращении к Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ призывает на его встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО «положить конец оккупации украинских маяков и фактически бесплатной и безответственной эксплуатации собственности Украины».

Ю.ЛЕЩЕНКО в обращении, текст которого имеется в распоряжении корреспондента УНИАН, ставит перед В.ПУТИНЫМ ряд вопросов: «Считаете ли Вы допустимым пребывание воинских подразделений ЧФ РФ на территории Украины без договоров аренды вопреки Конституции Украины и ратифицированным Государственной Думой России базовым соглашениям о ЧФ и ЧФ РФ?»; «Считаете ли Вы допустимым незаконное в соответствии с международным правом содержания Черноморским флотом РФ украинских маяков и их оккупацию вместе с гражданами Украины, проживающими на территории маячных городков, подразделениями морской пехоты»; «Относите ли Вы такие действия, связанные с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и с грубыми нарушениями прав и свобод ее граждан, к государственной форме терроризма?».

Ю.ЛЕЩЕНКО подписал свое письмо следующим образом: «Начальник оккупированного маяка «Сарыч», который не имеет доступа к его обслуживанию».

Ю.ЛЕЩЕНКО был назначен начальником маяка несколько лет назад, после появления постановления Кабинета Министров от 1998 года о переподчинении всех навигационно-гидрографических объектов в Крыму Государственному предприятию «Госгидрография» Министерства транспорта Украины. Фактически маяком руководит представитель ЧФ РФ.