Forbes: Украина готовится отказать Китаю в продаже «Мотор Сич» с помощью США

Вероятно, что китайская сторона уже контролирует украинского производителя авиационных двигателей через оффшорные компании.

Задержка американской оборонной помощи для Украины была главной темой разговоров в Вашингтоне во время слушаний по делу об импичменте. Тем временем, в Киеве разворачивается другая драма вокруг авиационной компании «Мотор Сич». США пытаются не допустить ее продажу Китаю.

Украинский антимонопольный комитет готовит дело, которое потенциально может заблокировать соглашение с Пекином и не позволить китайской стороне получить уникальную оборонную технологию. Американская дипломатическая и техническая помощь в этом процессе сыграла ключевую роль, - пишет Forbes. Окончательное решение по «Мотор Сич» должно появиться в марте.

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Создана в 1907 году украинская компания стала одним из передовых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. Она также занималась производством двигателей для крупнейшего в мире грузового самолета А-225 «Мрия». Значительная часть бизнеса «Мотор Сич» также приходится на обслуживание и модернизацию старых оборонных технологий времен СССР. Клиенты компании родом из 120 стран мира, особенно из тех, которые исторически строили свои военные возможности на основе советских технологий.

В июне китайская компания Skyrizon объявила о покупке контрольного пакета акций украинской компании. Однако, сделка не продвигалась дальше без одобрения Антимонопольного комитета Украины. Теперь в украинском ведомстве говорят, что имеют веские основания не одобрить сделку, которая оказалась в эпицентре глобального военного и политического противостояния между Китаем и США. Вашингтон особенно старался задержать ее и очень вероятно, что он добьется успеха.

«Сейчас мы расследуем две проблемы: во-первых, рыночные последствия для этой трансакции, а во-вторых, мы проверяем факт незаконного получения китайской стороной контроля над «Мотор Сич» в 2017 году», - сказал председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

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Он добавил, что существует ряд независимых доказательств, которые указывают на то, что Skyrizon уже контролирует украинскую компанию через ряд офшорных фирм. Более того, президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев сказал украинским СМИ в декабре, что продажа уже согласована.

«Я мог закрыть завод, сократить работников. Это была проблема, перед которой я предстал. Мы нашли инвестора. Собственники долей продали их через нашу фондовую биржу. Я продал свои акции», - сказал Богуслаев.

В случае подтверждения нарушения антимонопольных законов, любые изменения во владении украинской компанией будут отменены. «Мотор Сич» будет оштрафована на 5% от своего оборота, что станет массивным ударом для нее на фоне и без того тяжелого финансового положения. Компания задекларировала оборот в размере 256 миллионов долларов и 21 миллион убытков за девять месяцев 2019 года. «Мотор Сич» потеряла большую часть своего бизнеса в России, когда началась российско-украинская война.

Существуют и другие признаки того, что чиновники в Киеве не позволят продажу «Мотор Сич» китайскому покупателю. В прошлом году министр финансов Украины заложил в бюджет поступления в размере 100 миллионов долларов от новых китайских владельцев в качестве уплаты в специальный фонд, посвященный развитию авиационной промышленности в Украине. Но в 2020 году в бюджете нет такого пункта, о чем сказала министр финансов Оксана Маркарова. Министерство экономики Украины, которое следит за событиями вокруг «Мотор Сич», не ожидает доходов от продажи компании.

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Украинские чиновники боятся, что в случае продажи Китая украинская компания возобновит бизнес в России и укрепит российские военные возможности, что навредит украинской безопасности. СБУ уже расследует возможную незаконную поставку технологий в Россию. Этот эпизод может быть квалифицирован как государственная измена. Однако, существует даже большая геополитическая игра вокруг «Мотор Сич», ведь США прибегли к определенным маневрам, чтобы заблокировать украинское соглашение с Китаем.

В августе Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон обсудил дело с высокопоставленными чиновниками в Украине включительно с президентом Владимиром Зеленским. В ноябре Wall Street Journal писало, что администрация Дональда Трампа обратилась к владельцу частной оборонной компании Эрику Принсу с предложением купить украинскую компанию. Бывший чиновник США на условиях анонимности сказал, что правительство США не будет против других покупателей украинской компании включительно с иностранцами.

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«Мы просто не хотим, чтобы Китай получил сделку», - сказал собеседник издания.

В дополнение к дипломатическим усилиям США также вели закулисную работу в Украине, чтобы подорвать соглашение о продаже «Мотор Сич». Американские конгрессмены встречались с украинским Антимонопольным комитетом по крайней мере четыре раза за последние месяцы, чтобы обсудить это дело. В посольстве США не комментируют это. Терентьев сказал, что США «дали нам часть информации» о компании Beijing Xinwei Technology. Эта компания управляет Skyrizon. В частности, украинская сторона заинтересовалась деталями о бенефициарах оффшорных компаний, которые сейчас владеют «Мотор Сич», а также другими проектами Xinwei, которые имеют связь с Россией. Терентьев сказал, что Антимонопольный комитет сейчас анализирует данные, полученные от США.