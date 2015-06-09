Порошенко оценил единую позицию G7 по Украине

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил участников саммита G7 за единство позиции вокруг Украины.

Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter.

«Благодарен G7 за единую позицию в поддержке Украины», - говорится в сообщении.

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