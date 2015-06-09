Порошенко оценил единую позицию G7 по Украине
03:24, 09 июня 2015Политика
2085 0
Президент Украины Петр Порошенко с благодарностью воспринял позицию G7 по Украине.
REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил участников саммита G7 за единство позиции вокруг Украины.
Об этом сообщается на странице главы государства в Twitter.
«Благодарен G7 за единую позицию в поддержке Украины», - говорится в сообщении.
Вдячний #G7 за єдину позицію в підтримці України #UnitedForUkrainepic.twitter.com/aB3QukNl0K
— Петро Порошенко (@poroshenko) June 8, 2015
Читайте такжеЛидеры G7 приняли декларацию, в которой назвали условия снятия санкций с РФ Как сообщал УНИАН, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что от лидеров G7 идут другие месседжи, которые не в полной мере соответствуют реалиям сегодняшнего дня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter