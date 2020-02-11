Кремль все еще требует от Украины выполнить коммюнике "нормандской четверки"

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в "нормандском формате" говорить пока не приходится.

В Кремле надеются, что парижское коммюнике «нормандской четверки» будет выполнено, и это откроет возможность для новой встречи на высшем уровне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию МИД РФ, что без выполнения Украиной всех политических аспектов парижского коммюнике о точных сроках проведения нового саммита в «нормандском формате» пока говорить не приходится.

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«Ведётся работа на уровне соответствующих помощников глав государств, как это было решено (еще) на уровне МИД. Эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, которые не коррелируются с подтверждением безальтернативности Минских договорённостей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа. Пока идет рабочий процесс. Еще время есть. Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на выполнение договорённостей, зафиксированных в парижском документе», - сказал Песков.

На утоняющий вопрос УНИАН, увязан ли факт новой встречи глав государств «нормандского формата» с выполнением парижского коммюнике, Песков сказал: «Там так написано. Там определено, что должна быть проделана определенная работа – мы просто читаем документ».

Как сообщал УНИАН, по результатам «нормандского саммита» 9 декабря в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также в документе шла речь об обмене удерживаемыми лицами до конца 2019 года.

Кроме того, лидеры стран «нормандской четверки» задекларировали поддержку достижения в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ об открытии новых пунктов пропуска через линию разграничения.

Вместе с тем в коммюнике шла речь о согласовании правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и так называемой «формуле Штайнмайера». На встрече в декабре в Париже лидеры стран «нормандской четверки» договорились, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.

Сегодня, 11 февраля, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в "нормандском формате" говорить пока не приходится.

По его словам, из всех парижских договорённостей выполнена только одна – обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Также сегодня Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки» пока не ведется.