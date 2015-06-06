Глава Меджлиса: Путин готовится к жестким переговорам по Крыму

Об этом в интервью изданию Апостроф заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров.

"Абсолютно уверен в том, что и Путин, и его ближайшее окружение готовятся к жесточайшим переговорам по Крыму, они не исключают возможность своего ухода с полуострова, но так, чтобы это не выглядело для них поражением. Они будут стараться сохранить лицо», - отметил Чубаров.

По словам нардепа, руководство России насыщает Крым современным оружием, которым будут грозить практически всей южной части НАТО: Турции, Румынии, Болгарии. «Я не эксперт в сфере вооружений, но если опираться на те характеристики, которые дают военные эксперты, то Россия сегодня своим оружием представляет реальную угрозу перечисленным странам, которые теперь вынуждены усиливать свою обороноспособность», - заявил Чубаров.

Читайте такжеОккупанты решили, что "агент влияния США" Чубаров "не имеет права" быть лидером крымских татарКомментируя запрет въезжать на территорию Крыма глава Меджлиса сравнил его с изгнанием, которое похоже на то, что происходило 50 лет назад.

«Я в своем государстве, я тут работаю, но трудно объяснить тем, кто не переживал подобного, как это — когда ты не можешь поехать к себе домой, не можешь быть с родными, близкими. Но давит и другое, и оно больнее, — ты осознаешь, что это уже было с твоими родителями, близкими, и ты повторяешь их судьбу. Мы только начали осознавать, что возродились и оживаем, появились дети, внуки, которые говорят на крымскотатарском, пошли в школы, появились мечети, многие страхи у русских и украинцев в Крыму, чьи головы столько лет забивали советской пропагандой, исчезли... И вот снова вернулись те, кто был 50 лет назад, и действуют такими же грязными методами», - отметил он в интервью.

Ранее УНИАН сообщал, что следственный отдел управления ФСБ по оккупированным Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против главы крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова.