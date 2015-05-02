Чубаров призвал ООН осудить действия России в аннексированном Крыму

Об этом он заявил во время обсуждения резолюции итоговых документов на Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов, сообщает "Крым.Реалии".

Читайте такжеЧубаров: "Власть" Крыма использует праздник Хыдырлез для разделения крымских татар"Предлагаю Постоянному форуму включить в итоговые документы по результатам нашей работы положения, указывающие на угрозы крымскотатарскому народу в результате незаконной оккупации Крыма и требуют от страны-оккупанта полностью соблюдать права коренного народа Крыма", – заявил Рефат Чубаров.

Он также отметил, что социальные, экономические и культурные права крымских татар в условиях оккупации соблюдать невозможно, и надо приложить все усилия, чтобы деоккупироватьнезаконно аннексированные территории.

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов был основан в соответствии с резолюцией 2000/22 Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) от 28 июля 2000 года.

Постоянный форум наделен полномочиями "обсуждать вопросы коренных народов в рамках мандата Совета в том, что касается экономического и социального развития, культуры, окружающей среды, образования, здравоохранения и прав человека".