Труба после Верховного суда обжаловал свое увольнение в ОАСК

Ранее его иск не принял к рассмотрению Верховный суд.

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба обжаловал свое увольнение с должности в столичном Окружном административном суде.

Как сообщает пресс-служба суда, от Трубы поступил соответствующий иск.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, а также просит ОАСК восстановить его в данной должности", - сообщает пресс-служба.

В суде добавили, что сейчас решают вопрос об открытии производства по иску Трубы.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

Читайте такжеВ суде оспаривают назначение заместителей директора ГБР

В соответствии с законом, действующего директора ГБР и его заместителей должны уволил.

27 декабря Зеленский освободил Трубу от должности директора ГБР и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности руководителя бюро.

28 января 2020 года Труба подал в Верховный суд иск с требованием признать незаконным его увольнения с должности. 30 января ВСУ вернул Трубе его исковое заявление.