Посол Израиля в Украине призвал Киев перенести посольство в Иерусалим

В прошлом году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций.

Посол Израиля в Украине Джоель Лион призвал Киев перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Мы хотим, чтобы в Иерусалиме было посольство. Мы просим Украину открыть посольство в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве", - сказал посол в интервью LB.ua.

В прошлом году стало известно, что Украина собирается открыть в Иерусалиме Офис инноваций, но дипломат сказал, что пока непонятно, когда это произойдет и какой у него будет статус.

"Мы не знаем, что хочет открыть Украина. Мы бы хотели, чтобы это было дипломатическое представительство. Будет ли это правительственный офис, не дипломатический - мы посмотрим", - сказал он.

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По его словам, необходимо решить много вопросов, которые относятся к логистике, аренде, специализации и персоналу. И лишь только после этого, как сказал посол, офис можно будет открыть.

Напомним, что по предварительным планам Офис по продвижению инноваций и инвестиций в Иерусалиме должен был получить статус дипломатического представительства. Основным направлением деятельности этого учреждения будет продвижение инноваций и инвестиций в сфере высоких технологий.

Посольство Украины в Израиле расположено в Тель-Авиве.

Как сообщал УНИАН, в мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим несмотря на критику многих стран.