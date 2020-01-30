Глава Фонда госимущества рассказал, как ему принесли взятку "в кульке" за назначение на ОПЗ (видео)

В НАБУ отметили, что расследование дела начали по заявлению самого чиновника.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко рассказал подробности задержания «на горячем» троих злоумышленников, которые предлагали ему взятку за назначение «их человека» директором «Одесского припортового завода».

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«У нас была встреча, и не одна (со злоумышленниками – УНИАН). Были переданы деньги, они были в кульке, в мешке. Затем зашли сотрудники спецотряда НАБУ, понятые, все это описали и сформировали дело», – рассказал он.

Спикер НАБУ Светлана Олифира подчеркнула, что расследование уголовного производства детективы начали по заявлению самого председателя фонда.

«Вопрос сообщения о подозрении этим лицам решается, и так же решается вопрос об избрании им меры пресечения», – отметила она.

Как сообщал УНИАН, задержанные предлагали председателю госфонда в течение года платить ежемесячно по 400 тысяч долларов взятки.