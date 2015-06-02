Некоторые члены Регламентного комитета возмущены решением о снятии неприкосновенности с Клюева и Мельничука

Члены Регламентного комитета Верховной Рады Михаил Папиев и Виктор Бондарь возмущаются по поводу нового решения комитета в вопросе снятия неприкосновенности с Сергея Клюева и Сергея Мельничука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в комментарии журналистам после заседания Регламентного комитета, на котором рассматривался вопрос о возможности снятия депутатской неприкосновенности с Мельничука и Клюева.

«Сегодня фактически произошло следующее: если мы принимаем правовое решение, то оно должно основываться на правовых выводах, если сегодня совершается политическое давление и требуют от комитета принять политическое решение, это не отвечает нашим европейским ориентирам. И у нас в статье 1 Конституции Украины записано, что Украина является правовым государством. То, что произошло сегодня, вы видели, это иначе, как политический шантаж, не назовешь», - сказал Папиев.

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Депутат также отметил, что «сегодня есть все основания у председателя Верховной Рады вынести это в зал».

По его словам, законом вообще не предусмотрено, чтобы комитет давал рекомендации председателю ВР».

«Мы утвердили заключение, работая здесь каждый день по 24 часа в сутки. То, что требовали сегодня, - написать решения, которые не соответствуют закону... На мой взгляд, это не правильно, и это значит, что политически заангажированное решение», - сказал Папиев.

В свою очередь сопредседатель депутатской группы «Видродження» Бондарь отметил: «Я воздержался, это уже не заседание, это уже было просто под давлением. Сели, изнасиловали депутатов, приняли то, что нужно вот и все. Никто ничего не рассматривал по существу. Это так было просто: то, что вам удобно, вот вам и все».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, после завершения заседания регламентного комитета ВР, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам Регламента Павел Пинзеник сказал, что комитет будет рекомендовать председателю ВР Владимиру Гройсману внести на рассмотрение парламента вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов Андрея Клюева и Мельничука.

В свою очередь председатель ВР пообещал, что как только поступит решение Регламентного комитета, он вынесет на рассмотрение парламента вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Клюева и Мельничука.

Справка УНИАН. Генпрокуратура подозревает Клюева и Мельничука в совершении ряда преступлений.

Основная статья, которую инкриминируют экс-комбату «Айдара» Мельничуку, - создание преступной организации.

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Клюева подозревают в завладении мошенническим путем финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц.

29 мая Комитет по вопросам Регламента и организации работы ВР поддержал представление генпрокурора Виктора Шокина в части привлечения к уголовной ответственности Мельничука, но не поддержал в предоставлении согласия на его задержание и арест.

Также 29 мая Регламентный комитет рекомендовал председателю парламента вернуть Генпрокуратуре представление о внесении на голосование в сессионный зал вопрос о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Клюева.