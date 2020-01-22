В начале февраля Гончарук будет уволен – депутат

По информации Александра Дубинского, премьера отправят в отставку после завершения сделки о размещении еврооблигаций на 1.5 миллиарда евро.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский заявил, что в начале февраля Алексей Гончарук будет уволен с поста премьер-министра Украины.

Об этом нардеп написал у себя в Telegram-канале.

Читайте такжеЗеленский не принял отставку Гончарука и решил "дать ему шанс"«Прямо сейчас идёт размещение еврооблигаций Украины на 1.5 миллиарда евро. Это размещение бы не удалось, если бы президент уволил премьер-министра Гончарука. Завершение сделки и перечисление средств в Минфин ожидается на конец января. В первых числах, после отчёта, Гончарук будет уволен», – отметил Дубинский.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским. На записи человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя «полным профаном» в экономике.

17 января, Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление на имя Зеленского об отставке.

Президент Зеленский во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, Министерства внутренних дел, НАБУ, ГБР, и Управление государственной охраны поставил задачу за две недели установить причастных к записи этих разговоров.