Разумков утверждает, что нардепы едут в Давос не за бюджетные средства

По словам спикера, он достаточно тщательно просматривает документы по командировкам.

Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам Украины ни одной гривны, утверждает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

На вопрос о том, не поедут ли 21-24 января народные депутаты за государственные средства в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, он ответил: "Не едут. Я, как председатель ВРУ, их не направлял".

Разумков пояснил, что он "достаточно тщательно просматривает документы по командировкам".

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"В первую очередь, я смотрю, когда, чтобы это не была сессия, куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно - исключительно НАТО, исключительно ПАСЕ. И все командировки, которые происходят, они происходят в 99% не за счет государственного бюджета Украины", - заверил председатель парламента.

Ранее стало известно, что в Давос планируют поехать около двух десятков депутатов. Также с визитом в Швейцарию 22 января отправится президент Владимир Зеленский.