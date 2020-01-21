Разумков утверждает, что нардепы едут в Давос не за бюджетные средства
Посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам Украины ни одной гривны, утверждает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
На вопрос о том, не поедут ли 21-24 января народные депутаты за государственные средства в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум, он ответил: "Не едут. Я, как председатель ВРУ, их не направлял".
Разумков пояснил, что он "достаточно тщательно просматривает документы по командировкам".
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"В первую очередь, я смотрю, когда, чтобы это не была сессия, куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировки очень осторожно - исключительно НАТО, исключительно ПАСЕ. И все командировки, которые происходят, они происходят в 99% не за счет государственного бюджета Украины", - заверил председатель парламента.
Ранее стало известно, что в Давос планируют поехать около двух десятков депутатов. Также с визитом в Швейцарию 22 января отправится президент Владимир Зеленский.