Глава МИД Канады допускает, что на установление справедливости в расследовании сбития самолета МАУ уйдут годы

Шампань отметил важность нидерландского опыта в расследовании дела сбития самолета Малазийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью в 2014 году.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань считает, что может потребоваться несколько лет, чтобы добиться справедливости в расследовании дела сбития иранскими военными самолета компании «Международные авиалинии Украины» возле Тегерана.

Об этом Шампань заявил на пресс-конференции после встречи с главами МИД Украины, Великобритании, Швеции и Афганистану в Лондоне, которая транслировалась на канадском телеканале CBC.

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В частности, Шампань сказал, что на встрече в Лондоне также присутствовал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, который делился опытом в расследовании сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

«Один из уроков, о котором мы узнали от наших нидерландских друзей, что мы должны сотрудничать на международном уровне и говорить единогласно для того, чтобы мы могли координировать наши действия и говорить единым голосом с иранским правительством, и это то, что мы, очевидно, будем делать вместе», - заявил Шампань.

Также он сказал, что из нидерландского опыта понятно, что эта совместная работа не должна прекращаться.

«Поскольку мы поняли, что мы должны будем вместе работать в течение месяцев и, вероятно, последующие годы, чтобы добиться прозрачности, ответственности и справедливости. На этот процесс уйдет много месяцев, и я думаю, даже несколько лет», - прогнозирует Шампань.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.