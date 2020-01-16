"Дискриминация миллионов": в РФ отреагировали на языковые изменения в украинской рекламе

По словам постпреда РФ при Совете Европы, запрет рекламы на русском языке "дискриминирует миллионы граждан".

В России отреагировали на нововведения в украинском законодательстве, которые предусматривают размещение рекламы на государственном языке.

Как сообщает ТАСС, по словам постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского, "запрет на публикацию русскоязычной рекламы дискриминирует миллионы граждан". Он также призвал Совет Европы отреагировать на якобы игнорирование Украиной рекомендаций Венецианской комиссии.

Он отметил, что СМИ могут выпускать рекламу только на украинском либо на официальном языке ЕС. "Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", - заявили в РФ.

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Также Солтановский указал на то, что "правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы" касательно ее закона о государственном языке. "Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на продолжающееся несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 января вступили в силу нормы статьи 32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года. Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.