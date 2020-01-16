Партнер Джулиани заявил, что Трамп знал о его попытках оказать политическое давление на Украину

Парнас добавил, что заявления Трампа о якобы его незнании относительно этого является ложью.

Партнер Джулиани Лев Парнас заявил, что президент США Дональд Трамп «точно знал» о его передвижении, а значит, о попытках оказывать давление на украинских политиков с целью начать следствие в отношении компании сына соперника Трампа – Байдена-младшего.

Об этом сообщает CNN.

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«Он точно знал все мои передвижения. Я бы ничего не сказал без согласия Руди Джулиани или президента. У меня не было намерений по собственной воле общаться с украинскими чиновниками», – заявил Парнас.

Парнас добавил, что заявления Трампа о якобы его незнании относительно этого является ложью.

«Зачем окружению президента Зеленского или министру Авакову, или президенту Порошенко встречаться со мной? Кто я? Им было сказано встретиться со мной», – отметил он.

Вчера Конгресс США выложил в свободный доступ переписку партнера адвоката Трампа Льва Парнаса с рядом украинских чиновников. В разговорах Парнас неоднократно намекал на начало расследования против Burisma – компании сына соперника Трампа на американских выборах.

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был выбран Трамп.