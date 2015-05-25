Климкин: выборы не влияют на отношения между Украиной и Польшей

13:07, 25 мая 2015
Политика
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Павел Климкин считает, отношения между Украиной и Польшей не зависят от выборов.

УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Твиттере выразил мнение, что отношения между Украиной и Польшей зависят от их общего прошлого и общего европейского будущего.

«Отношения Украины и Польши зависят не от выборов, а от общего прошлого и общего европейского будущего двух близких народов», - отметил глава МИД.

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