Климкин: выборы не влияют на отношения между Украиной и Польшей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Твиттере выразил мнение, что отношения между Украиной и Польшей зависят от их общего прошлого и общего европейского будущего.

«Отношения Украины и Польши зависят не от выборов, а от общего прошлого и общего европейского будущего двух близких народов», - отметил глава МИД.

Відносини України і Польщі залежать не від виборів, а від спільного минулого та спільного європейського майбутнього двох близьких народів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 25, 2015

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